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Vefa Futbol Sahası’nda ek bina inşaatı başladı
Kütahya Belediyesi’nin, sağlıklı bireylerin yetişmesi için spora ve sporculara yaptığı yatırımlar devam ediyor.
KÜTAHYA 15.09.2022, 12:33
Kütahya Belediyesi’nin, sağlıklı bireylerin yetişmesi için spora ve sporculara yaptığı yatırımlar devam ediyor.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerin spora yönelmeleri, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için Kütahya Belediyesi’nin desteği tüm şehirde sürüyor. Kütahya’nın önemli futbol sahaları arasında yer alan Vefa Mahallesi’ndeki saha, uzun yıllar kullanılamaz durumdaydı. Gençlerin daha konforlu ve güvenli ortamda spor becerilerini kazanmaları için Vefa Futbol Sahası’nda ek bina inşaatı başladı.
Daha önce saha zeminin altyapı çalışmalarını yapan ekiplerimiz, ek bina inşaatını da en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyor.
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|5
|1
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|P
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|5
|10
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|10
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|10
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|6
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|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
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|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
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|6
|10
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|6
|9
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|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
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|6
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|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
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|17. Aston Villa
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|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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