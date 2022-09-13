Vazo Meydan çalışmaları sürüyor

Zafer Meydanı çalışmaları hızla devam ediyor. Kütahya’nın meydan ihtiyacını karşılayan projede kent mobilyaları için yer çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yüklenici firmadan bilgi aldı.

Kent meydanıyla şehrimize farklı bir yaşam alanı oluşturduklarını söyleyen Başkan Işık, meydanda ki çalışmaları inceledikten sonra vatandaşlarla sohbet ederek, "Kütahyamızın modern bir yapıya kavuşması adına projenin her detayı tarafımızdan dikkatlice takip ediliyor" dedi.