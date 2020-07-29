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Vatandaşları dinledi
KÜTAHYA (İHA) - KÜTAHYA VALİSİ ALİ ÇELİK; İSTEK, ŞİKÂYET, ÖNERİLERİ DİNLEMEK VE SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAK AMACIYLA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.
KÜTAHYA 29.07.2020, 11:55
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Kütahya Valisi Ali Çelik; istek, şikâyet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı’na; Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Vatandaşların istek ve arzularını dinleyen Vali Çelik sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat vererek konuların takipçisi olacağını söyledi.
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