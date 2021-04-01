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Vatandaşlara 18 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

Kütahya’nın Simav ve Pazarlar ilçelerinde vatandaşlara 18 bin ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

KÜTAHYA 01.04.2021, 13:53
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Vatandaşlara 18 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

Kütahya’nın Simav ve Pazarlar ilçelerinde vatandaşlara 18 bin ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanların yarınlara nefes, fidanların toprakla kardeş olması için etkinlikler düzenlenerek, fidan dikim ve dağıtım çalışmalarıyla vatandaşların doğa sevgi ve bilincinin artmasına katkı sağlanıyor.

Simav ve Pazarlar ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara 18 bin adet fidan ücretsiz kestane, ceviz ve hünnap fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Ücretsiz fidan dağıtımı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
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