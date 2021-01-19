Vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından, vatandaşlar telefon dolandırıcılarına karşı broşür dağıtılarak bilgilendirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Emniyet Amirliği Ekipleri tarafından, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte son dönemlerde gündeme gelen internet ve telefon gibi araçlarla dolandırıcılık yöntemi üzerine halkımıza bilgilendirilmeler yapıldı ve broşür dağıtıldı. Çavdarhisar halkını bilinçlendirmeye yönelik olarak, yurt dışından gelen numaralara cevap vermemeleri, internet ortamında şifre paylaşılmaması, ATM’den para çekerken tanımadığı insanlarla şifrelerini paylaşmamaları istendi. Ayrıca internet üzerinden ürün satın alımında kapora veya ürün bedelinin önceden ödenmemesi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu’’ dedi.