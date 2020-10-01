Vatandaş istedi belediye yaptı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde vatandaşlar sosyal ihtiyaçları için belediyeden düzenleme talep ettiler, belediye hemen çalışmaları bitirip hizmete sundu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçe halkımızın istekleri doğrultusunda, halkımız tarafından halı, kilim yıkama ihtiyaçlarını gidermek üzere yoğun bir şekilde kullanılan, ilçemiz Pınarbaşı, Adaköy mevkisinde bulunan çeşme civarında gerekli bakım, onarım, yol ve peyzaj çalışmaları yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Emeği geçen belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hizmetler sosyal belediyecilik gereği tarafımızdan yapılmaya devam edilecektir’’ dedi.