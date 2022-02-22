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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi.
Valilikte asayiş toplantısı
Vali Ali Çelik başkanlığında her hafta pazartesi günleri düzenlenen ’İl Güvenlik ve Asayiş Toplantıları’ sürüyor.
KÜTAHYA 22.02.2022, 12:54
Vali Ali Çelik başkanlığında her hafta pazartesi günleri düzenlenen ’İl Güvenlik ve Asayiş Toplantıları’ sürüyor.
Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konularının değerlendirildiği toplantıda mevcut tedbirler ile alınması gereken alınması gereken önlemler görüşüldü.