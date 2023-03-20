Vali Vekili Mustafa Güney: "Depremzede kardeşlerimiz için sofra kuruyoruz"

Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahya’ya yerleşen depremzede vatandaşlara destek amacıyla yeni bir kampanya daha başlatıldığını açıkladı.

Günay, yaptığı açıklamada, "Bir sofra da sen kur diyoruz. Malum Ramazan ayı yaklaşıyor. Kütahya’da bir gelenek vardı iftar çadırları kuruluyordu. Belediyemiz yine belli mahallelerde kuracak. Depremzede vatandaşlarımız da bundan yararlanacak bizim normal ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da yararlanacak ama biz bunun ötesine geçelim dedik çünkü depremzede misafirlerimiz gidemeyebilir. Yaşlısı vardır iftar çadırına ulaşamayabilir. Dolayısıyla bu kişilerin nakdi paraya ihtiyacı olacak. Biz daha önceleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından zekat, fitre işlerine pek girmezdik ama bu sene inşallah zekat ve fitreyi biz de vatandaşımızdan isteyeceğiz. Sevgi Yolu’nda da standımız olacak onun haricinde de tüm kamu kurumlarından isteyeceğiz. Her kurum kendi personelinden topladığı zekât, bağış vb. yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfımız adına açılan banka hesabına yatıracağız. Bunu bir kereye mahsus da düşünmemek lazım çünkü bu insanlar belki bir yıl burada kalacaklar. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Mümkünse aylık periyotlara bölerek yardımları bir düzene koymak lazım” diye konuştu.