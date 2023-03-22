Vali Vekili Güney’den Rektör Tekin’e tebrik ziyareti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Yardımcısı Aydın Börü ve KSBÜ’den Genel Sekreter Kutlu Önal yer aldı. Vali Vekili Güney ve Vali Yardımcısı Börü göreve yeni başlayan Rektör Prof. Dr. Tekin’i tebrik ederek görevinde başarılar dilediler.