Vali Çelik’ten MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı Tosun’a “Hayırlı olsun” ziyareti

Kütahya Valisi Ali Çelik, MÜSİAD Kütahya Şube Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Tosun ve yeni yönetimine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Çelik, Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak ile birlikte MÜSİAD Kütahya Şubesini ziyaret ederek, yeniden Başkanlığa seçilen İsmail Tosun ve Yönetim Kurulunu tebrik ederek, “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Ziyarette, Kütahya’nın Covid-19’la ilgili alınan tedbirler, sanayici ve esnafların çektiği sıkıntılar ve 1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Başkan İsmail Tosun, MÜSİAD Kütahya’nın kurmuş olduğu KÜMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi hakkında Vali Ali Çelik’i bilgilendirdi.