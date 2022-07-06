Vali Çelik’ten kurban uyarısı

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Kütahya il genelinde toplam 109 kesim alanı belirlendi. Bu alanlar dışında kesim yapılmamalı, köylerimizde de herkes kendi alanında yapmalı. Cadde ve sokaklarımızda ibadete yakışmayan görüntülerden uzak durmalıyız” dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı hizmete açılarak alıcı ve satıcıları buluşturmaya başladı.

Tavşanlı yolu Bölücek mevkisinde bulunan Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının açılış törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kütahya’da kurbanlık hayvan sıkıntısı olmadığını kaydeden Vali Ali Çelik, 81 bin 769 bin adet küçükbaş, 19 bin 300 adet büyükbaş hayvanın kurbana hazır olduğunu söyledi.

Çevre ve toplum sağlığı göz önünde bulundurularak kurban kesimi için il merkezinde 11, il genelinde 109 yer belirlendiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Vali Ali Çelik; Zafertepe, Dumlupınar, Yenidoğan, Okmeydanı, Evliya Çelebi, Ziraat, Fatih mahallerinin pazar yerleri, Ilıca ve Yoncalı kaplıcaları, Akkent Mahallesi Kültür Merkezi karşısı ve canlı hayvan pazarı dışında kesim yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Kütahya il genelinde toplam 109 kesim alanı belirlendi

Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşları, temizliğe özen göstermeye ve çevreye duyarlı olmaya davet eden Vali Çelik, “Kurban bir ibadet, ibadetin makbul olanı her türlü vecizesinin yerine getirilerek sürdürülebilir olması. Temizlik de bu ibadetin bir parçası. Modern bir tesisimiz var, merkez ilçemizde 11, tüm Kütahya’mızda toplam 109 kesim alanı belirlendi. Bu alanlar dışında kesim yapılmamalı, köylerimizde de herkes kendi alanında yapmalı. Cadde ve sokaklarımızda ibadete yakışmayan görüntülerden uzak durmalıyız” şeklinde konuştu.

Vatandaşların, kurbanlık hayvanlara ilişkin tüm bilgilere telefonlarına indirecekleri TÜRKVET uygulamasıyla ulaşabileceklerini söyleyen Vali Çelik, “Vatandaşlarımızın ilgili uygulamayla, hayvanın ırk, cinsiyet, yaş, aşı gibi kontrollerini sağladıktan sonra almaları önem arz etmektedir” dedi.

Bayram boyuncu kurban poşeti dağıtılacak

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, vatandaşların ve üreticilerin hayvanlarını sağlıklı koşullarda pazarlayabilmesi için altyapı hizmetlerinin artırıldığını ve kesimhane kapasitesinin iki katına çıkarıldığını söyledi. Bayram boyunca kurban poşeti dağıtılacağını belirten Işık, “Sağlıklı çevre, sağlıklı bir şehir için herkesin elini taşın altını koyup şehri kirletmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duasının ardından Vali Çelik, hayvanların yerleştirildiği padoklarda incelemelerde bulunarak satıcılarla sohbet edip hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.