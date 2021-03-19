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Vali Çelik’ten ’Kurallara mutlaka uyalım’ çağrısı
Kütahya Valisi Ali Çelik, kentte son 3 günde vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayısının arttığını söyledi.
KÜTAHYA 19.03.2021, 15:07
Kütahya Valisi Ali Çelik, kentte son 3 günde vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayısının arttığını söyledi.Vatandaşların kurallara uymasını isteyen Vali Çelik, "Çok kıymetli Kütahyalılar, son 3 gündür vaka sayımız, yoğun bakım ve entübe hasta sayımız artıyor. Bu artışı durduramazsak başta kendimiz ve sevdiklerimizin sağlıkları olmak üzere yeniden bir çok sıkıntıyla karşılaşacağı kendimiz, sevdiklerimiz, Kütahya’mız için lütfen kurallara uyalım. Bu süreçte misafirlikleri iptal edelim. (Akraba ziyaretleri dahil) sigara, maskesiz kaldığımız süreyi uzatıyor. Açık veya kapalı ortamlarda asla beraber sigara içmeyelim. AVM, kafe, restoran gibi kapalı yerlerde çok uzun zaman geçirmeyelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. İstisnasız tüm Kütahyalı hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu şehre her zaman inandım. Koronavirüsü yeneceğiz. Bunu birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.