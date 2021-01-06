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Vali Çelik’ten korona virüsten hayatını kaybeden eğitimci Tezel için taziye mesajı
Kütahya Valisi Ali Çelik, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Merkez 80. Yıl Özel İdare İlkokulu Müdür Yardımcısı Emre Tezel için taziye mesajı yayımladı.
KÜTAHYA 06.01.2021, 21:10
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Kütahya Valisi Ali Çelik, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Merkez 80. Yıl Özel İdare İlkokulu Müdür Yardımcısı Emre Tezel için taziye mesajı yayımladı.Vali Çelik sosyal medya hesabından Tezel’in fotoğrafına yer vererek yayımladığı mesajında, ”Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Merkez 80. Yıl Özel İdare İlkokulu Müdür Yardımcısı Emre Tezel’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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