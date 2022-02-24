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Vali Çelik’ten Bakan Bozdağ’a tebrik ziyareti
Kütahya Valisi Ali Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
KÜTAHYA 24.02.2022, 12:12
Kütahya Valisi Ali Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Çelik, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından "Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret ederek ’Hayırlı olsun’ dileklerimizi sunduk. Sayın Bakanımıza kabullerinden ve ilgilerinden dolayı şükranlarımı arz eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim" paylaşımını yaptı.