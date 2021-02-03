Vali Çelik’in ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Vali Ali Çelik, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı’na katıldı.

Trafik Medya Ödülleri Değerlendirme Kurulu Üyesi Vali Ali Çelik’in ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.