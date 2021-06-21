banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Sedat Peker'den yeni video!
Sedat Peker'den yeni video!
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Fatih Altaylı'nın hangi partiye oy verdiği belli oldu!
Fatih Altaylı'nın hangi partiye oy verdiği belli oldu!

Vali Çelik’den Babalar Günü ziyareti

Vali Ali Çelik, Babalar Günü dolayısıyla Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman’ın babası Beytullah Kahraman, Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar’ın babası Mehmet Yaşar, Şehit Abdullah Tez’in babası Ahmet Tez, Şehit Jandarma Çavuş Cengiz Erkul’un babası Halil Erkul ile Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel’in babası Yaşar Yel’i evlerinde ziyaret etti.

KÜTAHYA 21.06.2021, 00:25
Vali Çelik’den Babalar Günü ziyareti

Vali Ali Çelik, Babalar Günü dolayısıyla Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman’ın babası Beytullah Kahraman, Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar’ın babası Mehmet Yaşar, Şehit Abdullah Tez’in babası Ahmet Tez, Şehit Jandarma Çavuş Cengiz Erkul’un babası Halil Erkul ile Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel’in babası Yaşar Yel’i evlerinde ziyaret etti.

Şehit babalarının Babalar Günü’nü tebrik eden Vali Çelik, “Bizler de sizin evladınızız. Her zaman yanınızda, 24 saat emrinizdeyiz” dedi.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden şehit aileleri, anlamları ziyaretinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür ettiler.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı az bulutlu
banner493