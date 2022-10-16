Vali Çelik: “Türkiye’ de yılda 18 milyon tona ulaşan gıda israfını azaltmamız gerek”

Kütahya’da düzenlenen, "Gıdanı Koru İsrafsız Mutfak Atölyesi" programına katılan Vali Ali Çelik, Türkiye’de yılda 18 milyon tona ulaşan gıda israfının azaltılması gerektiğini ifade etti.

Vali Ali Çelik, Milli Eğitim İl Müdürü Hasan Başyiğit ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık’ın eşlerinin de katılımlarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlatılan kampanya, "16 Ekim Dünya Gıda Günü" etkinlikleri çerçevesinde Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği yapılarak kurulan mutfakta kadınlara yönelik olarak gıda israfını nasıl azaltırız?, mutfaklarımızda atık olarak gördüğümüz materyalleri nasıl değerlendiririz? sorularından hareketle "Gıdanı Koru İsrafsız Mutfak Atölyesi" isimli program düzenlendi.

Gerçekleşen İsrafsız Mutfak Atölyesinde, Germiyanoğulları ve Osmanlı izleri taşıyan Kütahya mutfağından Kütahya Tiridi, Çevirme Çorba, Kabak Kabuğu Kavurması ve Supangle yemekleri, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nurdan Behice Doğru ve öğrencilerce pişirildi. Kütahya Tiridinde bayat ekmekler, çevirme çorbada artan pilav ve yoğurt, Kabak Kabuğu Kavurmasında değerlendirilmeyip çöpe atılan kabak kabukları, Supangle de artan kekler değerlendirildi ve artık olarak görülen gıdaların israf edilmeyip geri kazanımı sağlandı.

Vali Ali Çelik programda yaptığı konuşmada, pandemi, iklim değişikliği, artan nüfus etkisiyle gıda güvencesi ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin tehlikeye girdiğini belirterek, gıda kaybı ve israfının azaltılmasının her zamankinden daha önemli olduğunu, öncelikle otellerden başlanarak Türkiye’de yılda 18 milyon tona ulaşan gıda israfının azaltılması gerektiğini vurguladı.

“Gıda kayıpları ve israf dünya çapında çok ileri bir boyuta ulaştı”

Programda yaptığı konuşmada, gıda kayıpları ve israfın dünya çapında çok ileri bir boyuta ulaştığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, “Gıdanı Koru” kampanyasını tanıtarak, kampanya çerçevesinde Kütahya’da yürütülen faaliyetleri aktardı. 16 Ekim Dünya Gıda Gününün bu yılki sloganı olan "Kimseyi geride bırakma, Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam" çerçevesinde gıda kayıpları ve israfının dünya çapında çok ileri bir boyuta ulaştığını belirten Özçalık, Türkiye’de kayıp ve israf edilen gıdaların azaltılması, her evde kadınlar vasıtasıyla bu bilincin oluşturulması, kimseyi geride bırakmamak ve gıdaların bir lokmasının dahi israf edilmemesi için toplum olarak birlikte çalışılası gerektiğini ifade etti.

Nurdan Behice Doğru tarafından ise, mutfaklarda gıda israfını azaltma yolları ve israfı önleyecek tarifler aktarıldı ve katılımcılarla söyleşi gerçekleştirildi.

Program sonunda Gıda Mühendisi Merve Söyler tarafından katılımcılara, "Gıda Kayıpları ve İsrafı" eğitimi verildi. Evlerde gıda israfını azaltmak için dikkat edilmesi gerekenler, alışverişte dikkat edilecek hususlar, ürünlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi nedir?, gıda etiketi okuryazarlığı, gıda israfına neden dur demeliyiz? konularında farkındalık oluşturuldu. Katılımcılara katılım belgeleri dağıtıldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce “Gıdanı Koru” kampanyası çalışmalarının, diğer kamu kurumları ve özel kurumların işbirliği ile Bakanlık eylem planları doğrultusunda yıl boyunca devam edeceği belirtildi.