Vali Çelik: "TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Kütahya’da yapılacak"

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022, Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, Başkomutan Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlandığı Kütahya’da yapılacak.

TEKNOFEST 2022’nin detayları Vali Ali Çelik’in başkanlığında, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile ilgili yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda istişare edildi.

Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’nın Bursa’dan sonra ilk kez Büyük Zafer’in 100. yılına özel Kütahya’da yapılacağını açıklayan Vali Ali Çelik, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde bulunan Zafer Havalimanında 9-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası yarışmaya 130 takım ve bin yarışmacının katılacağını söyledi.

Büyük Zafer’in 100. yılında havacılık tutkunlarını zaferin kazanıldığı topraklarda ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade eden Vali Çelik, “Milletvekillerimiz, Kütahya Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız hepsi de el ele ve gönül birliğiyle çalışıyor. Kütahya, Büyük Zafer’inin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak” diye konuştu.

TEKNOFEST 2022’ye Dumlupınar Üniversitesi’nden (DPÜ) 39 takımın katılacağını dile getiren Vali Çelik, “Takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.