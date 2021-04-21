Vali Çelik: “Tedbirlerin yeknesaklığı ve bütünlüğü hepimizin sorumluluğu”

Kütahya’da sağlık hizmetlerinde koordinasyonun artırılması, vatandaşa etkin ve verimli hizmet verilmesi amacıyla Vali Ali Çelik başkanlığında “Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Vali Ali Çelik, sağlık sisteminin başarılı bir şekilde devam ettirildiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının insanüstü gayretle salgınla mücadeleye devam ettiğini belirten Vali Çelik, özveri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

“Vatandaşa hizmet için varız”

Vatandaşlara daha etkin ve verimli sağlık hizmeti için gayretlerin artırılacağını ifade eden Vali Çelik, “Hepimiz vatandaşa hizmet etmek için buradayız. Tedbirlerin yeknesaklığı ve bütünlüğü hepimizin sorumluluğu. İletişim ve koordinasyonun sürekliliğini sağlayabilmeli, kendi içinde işleyen bir sistem ve mekanizmayı kurmalıyız” dedi.

Sağlık hizmetleri, Korona virüs tedbirleri, hastanelerdeki son durumun ve ihtiyaçların istişare edildiği toplantıya, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, KSBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Prof. Dr. Mustafa Cem Algın, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Büber, Başhekim Vekili Sabahattin Altıntaş, Destek Hizmetleri Başkanı Muhammed Zahid Kaya ile acil servis, beyin cerrahi, dermatoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikiyatri, radyasyon onkoloji, onkoloi ve jinekoloji, göğüs cerrahi, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, üroloji, tıbbi patoloji, aile hekimliği, adli tıp, çocuk cerrahisi, anezteziyoloji ve reanimasyon, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, nöroloji, gastroenteroloji ile KBB hastalıkları klinik sorumluları katıldı.