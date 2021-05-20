banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İşte ilginç şikayetler: 'Unun içinden ikili kaplama diş çıktı'
İşte ilginç şikayetler: 'Unun içinden ikili kaplama diş çıktı'
Süleyman Soylu'nun açıklamaları sonrası Köfteci Yusuf gündem oldu
Süleyman Soylu'nun açıklamaları sonrası Köfteci Yusuf gündem oldu
Kadın turist Taksim Meydanı’nda soyundu
Kadın turist Taksim Meydanı’nda soyundu
Bakan “zam değil güncelleme” dedi!
Bakan “zam değil güncelleme” dedi!

Vali Çelik, Münevver Özkalay’ın cenaze namazına katıldı

Vali Ali Çelik, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay’ın annesi Münevver Özkalay’ın cenaze namazına katıldı.

KÜTAHYA 20.05.2021, 11:42
Vali Çelik, Münevver Özkalay’ın cenaze namazına katıldı

Vali Ali Çelik, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay’ın annesi Münevver Özkalay’ın cenaze namazına katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Münevver Özkalay dualar eşliğinde Ahi Erbasan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Münevver Özkalay’a Allah’tan rahmet dileyen Vali Çelik, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Yorumlar (0)
24°
açık