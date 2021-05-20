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Vali Çelik, Münevver Özkalay’ın cenaze namazına katıldı
Vali Ali Çelik, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay’ın annesi Münevver Özkalay’ın cenaze namazına katıldı.
KÜTAHYA 20.05.2021, 11:42
Vali Ali Çelik, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay’ın annesi Münevver Özkalay’ın cenaze namazına katıldı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Münevver Özkalay dualar eşliğinde Ahi Erbasan Mezarlığı’nda toprağa verildi.Münevver Özkalay’a Allah’tan rahmet dileyen Vali Çelik, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay ve yakınlarına taziyelerini iletti.