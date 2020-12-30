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Vali Çelik, Müdür Necmettin Koç’tan yılbaşı tedbir ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı
Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
KÜTAHYA 30.12.2020, 11:58
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Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Vali Ali Çelik, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile emniyet müdür yardımcıları tarafından karşılandı.Karşılamanın ardından Koç’un makamına geçen Vali Ali Çelik, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis sorumluluk bölgesinde uygulanacak tedbir ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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