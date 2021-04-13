Vali Çelik: “KÜTAV’ın aktif hale gelmesi için çaba gösterilecek”

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı (KÜTAV) yeni yönetimi ilk toplantısını Vali Ali Çelik başkanlığında yaptı.

Görev bölümünün yapılarak gündemdeki maddelerin görüşüldüğü toplantıya, Belediye Başkanı Alim Işık, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Adil Özkan, Kerim Vural ile Semra Tozaraydın katıldı.

Yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, çalışmalarında başarılar diledi.

KÜTAV’ın aktif hale gelmesi için çaba gösterileceğini ifade eden Vali Çelik, yönetime katılan üniversitelerin çalışmalara çok ciddi katkı sağlayacağına inandığını söyledi.