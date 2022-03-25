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Vali Çelik: “Kütahya’yı çok seviyorum, burada olmaktan mutluyum”

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde düzenlenen “Kariyer Günleri” programında öğrencilerle bir araya gelen Vali Ali Çelik, bir öğrencinin sorusu üzerine, “Kütahya’yı çok seviyorum. Burada olmaktan mutluyum, kendi adıma gururluyum. Kütahya huzurlu, güvenli ve emin bir şehir” dedi.

KÜTAHYA 25.03.2022, 10:04
Vali Çelik: “Kütahya’yı çok seviyorum, burada olmaktan mutluyum”

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde düzenlenen “Kariyer Günleri” programında öğrencilerle bir araya gelen Vali Ali Çelik, bir öğrencinin sorusu üzerine, “Kütahya’yı çok seviyorum. Burada olmaktan mutluyum, kendi adıma gururluyum. Kütahya huzurlu, güvenli ve emin bir şehir” dedi.

Vali Ali Çelik, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde düzenlenen programda eğitim hayatı hakkında bilgiler verdi, mesleki tecrübelerini paylaştı ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İrfan Kanık da katıldılar.

"Bilgiyi yönetmeyi öğrenmelisiniz"

Dijital çağla birlikte bilgiye erişimin kolaylaştığını belirten Vali Ali Çelik, "Bilgiye ulaşmak kadar o bilgiyi kullanmak ve yönetmek de önemli. Eğer bilgiyi kullanabilecek donanıma sahip bir insan olarak kendinizi yetiştirebilirseniz ki burada öğretmene, okula ihtiyacınız var. İmkanlarınız 10-20 yıl öncesine göre daha lehinize. Aleyhinize olan şey ise rekabet. Dünya artık tek bir merkez gibi hareket ediyor, rekabetçi bir yapının içindesiniz. Sizleri farklılaştıracak en temel şey ise bilgiyi kullanabilen insanlar olup olmamanızla ilgili" dedi.

"Hangi işi yaparsanız yapın, o işin en iyisi siz olun"

Başarının tesadüf olmadığının altını çizen, öğrencilerden geleceğe dair hedeflerini bu yaşlarda belirlemelerini ve çalışmalarını hedefleri doğrultusunda artırmalarını isteyen Vali Çelik, "Sizlerin karar vermesi gereken şey ne yapmak, ne olmak istediğiniz. Beklentiniz ne? Bunun kendi içinizde soruları ve bir de cevapları var. Okula, ben burada bir şey öğreneceğim ve onu hayatta kullanacağım düşüncesi ve duygusuyla gelmelisiniz. Heybenize kattığınız her şey, mesleğinizde, iyi bir ebeveyn, iyi bir evlat, iyi bir insan olmanızda fayda sağlayacak. Kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey var. Siz neyi arzuluyorsanız, zihniniz sizin için ne talep ediyorsa günün sonunda elde edeceğiniz şey o olacak. Ne olmak istediğinize bu sıralarda karar verin, zihninizi ona kodlayın ve onun üzerinde çalışma yapın. Öğrenme alışkanlığı edinin ve mesleğiniz ne olursa olsun o işin en iyisi siz olun" ifadelerini kullandı.

"İyi bir insan olmak için çaba sarf edin"

Öğrencilere, "Cesaretli olun, kendinize inanın ve güvenin" diye seslenen Çelik, "Burada oturuyor olmanız bile birçok şeyi yapabileceğinizin demosu. İnanıyorum ki aranızdan çok başarılı isimler çıkacak; ama yaşam bittiğinde anılacağınız tek şey nasıl bir insan olduğunuz. Bu yüzden iyi bir insan olmak için çaba sarf edin. Sizi hiçbir şey korkutmasın. Yaşam asla bugünde kalmıyor, bugünü asla bir daha yaşayamazsınız. Dolayısıyla bugün yaşadığınız kötü olayları zihninizde taşımayın, bırakın geçmişte kalsın. Hiçbir şey sizi yıldırmasın, her şeyi yapabilecek bir gücünüz var" diye konuştu.

"En büyük gücüm ve güçsüzlüğüm, ezber"

Vali Çelik,”Bir şeyi ezberleyemiyorum, ama onu iyi öğrenebiliyorum. Üniversitede ders kitaplarımdan önce kaynakçada yer alan kaynakları okudum, bilmediğim, anlamadığım kelimeleri araştırdım, öğrenmeye çalıştım ve bu süre zarfında kütüphanede çok fazla vakit geçirdim. Sizler de ezberlediğiniz her şeyi unutacaksınız, ama öğrendiklerinizi unutmayacaksınız. Çabanız bir şeyi anlamak üzerine kurulu olmalı” diye konuştu.

Bir öğrencinin Kütahya’da görev yapmak nasıl bir duygu sorusunu da içtenlikle yanıtlayan Vali Ali Çelik, "Kütahya’yı çok seviyorum. Burada olmaktan mutluyum, kendi adıma gururluyum. Kütahya huzurlu, güvenli ve emin bir şehir" dedi.

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