Vali Çelik, Kütahya’daki eğitim yatırımlarını inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, yapımı tamamlanan ve devam eden eğitim yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Kütahya merkezinde bulunan eğitim yatırımlarında ayrı ayrı incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, İl Özel İdare yetkililerinden ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik, tamamlanan ve yapımı devam eden okul, pansiyon binası, spor salonu, atölye incelemelerinin ardından taş mektep olarak bilinen Kütahya Lisesi binasının restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Kütahya genelindeki eğitim yatırımları konusunda yapılan açıklamada,” İlimizde 2020-2021-2022 yıllarında 18 okul, 268 derslik, 200 öğrenci kapasiteli 1 pansiyon binası, 1 spor salonu binası ve 4 atölye binası tamamlandı. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında ise 16 okul, 204 derslik, 2 pansiyon binası, 2 spor salonu binası ve 4 atölye binasının yapımı devam etmektedir. 2023 yılında 17 okul, 159 derslik, 3 pansiyon binası ve 1 spor salonunun yapılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.