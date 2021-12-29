Vali Çelik: "Hatırlatma dozu ile yayılımı önleyebiliriz"

Kütahya İl İdare Şube Başkanları, Vali Ali Çelik’in başkanlığında bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddesi koronavirüs tedbirleri oldu. Sürecin yönetilebilir seviyede olduğunu belirten Vali Ali Çelik, koronavirüsün omicron varyantına karşı hatırlatma dozu uyarısında bulundu.

Kütahya İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda; yönetim, ekonomik, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre ve şehircilik uygulamalarıyla ilgili işlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Kurumlar arası iş birliği ile hizmetlerin kalitesinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Vali Ali Çelik; vatandaş memnuniyeti odaklı, etkin, verimli ve hızlı hizmet vurgusu yaptı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili süreci de değerlendiren Vali Ali Çelik, aşıların yaygınlaştırılması ve alınan önlemlerle birlikte sürecin yönetilebilir seviyede olduğunu ancak omicron varyantının yayılım hızının kesilmesi için hatırlatma dozunun öneminin arttığını kaydetti. Sürecin daha dikkatli ve tedbirli yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarında tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Toplantıya; Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Dr. Halil İbrahim Ertekin, Aydın Börü, Hasan Erkal ile İl İdare Şube Başkanları katıldı.