Vali Çelik: “En iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz”

Altıntaş ilçesi Çayırbaşı Köyü’nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kütahya Valisi Ali Çelik, ellerindeki kaynakları etkin ve verimli kullanarak en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Vali Ali Çelik, Altıntaş ilçe programı çerçevesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla Çayırbaşı Köyü’nde yapılan İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda 35 köy ve 5 mahalle muhtarı ihtiyaçlarını, taleplerini ve vatandaşların memnuniyetini Vali Ali Çelik’e iletti.

Talep ve ihtiyaçları not alan Vali Çelik, sorunların imkanlar dahilinde çözümünü istedi. Kendisine iletilen talep ve ihtiyaçlarla ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Çelik, “Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanarak en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi.

Toplantıya Vali Ali Çelik, Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, Belediye Başkanı Arif Teke, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ilgili kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.