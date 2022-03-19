Vali Çelik: "En büyük duamız; Rabbim şehitlerimize bizleri utandırmasın, mahcup etmesin"

Vali Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle şehit aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Samimi bir ortamda geçen programda Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duasının ardından bir konuşma yapan Vali Ali Çelik, şehit aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad eden Vali Ali Çelik, “Bu toprakları vatan yapan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bugün burada huzur ve sağlık içinde, hiçbir şeyden endişe etmeden bir arada olmamıza vesile olan; bu yurdu yaşatmak için canlarını tereddütsüz feda eden şehitlerimize minnet borçluyuz” dedi.

Vali Ali Çelik, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün burada hem büyük bir gururu yaşıyoruz hem de buruğuz. Vatan için canını feda eden onlarca insanımızın olması, bu vatanın dünya var oldukça yaşayacağının da teminatı. Devlet olarak bize düşen en önemli görev; mutluluğunuzla mutlu olmak, derdinizle dertlenmek, zorluklarda yanınızda olmak. En büyük duamız; Rabbim şehitlerimize bizleri utandırmasın, mahcup etmesin. Türkiye zor bir coğrafya. Terör belasını uzun yıllardır yaşıyoruz. Şehit ve gazilerimiz, bu vatanın bir karış toprağının aynı iradeyle savunulacağının göstergesi ve Türk milletini tarih sahnesinden yok etmek isteyenlerin her zaman akıllarına getirmesi gereken bir irade. Terörle mücadelede hiçbir zaman geri adım atmayan bir millet. 15 Temmuz’da hainlerin nereden geldiği önemli olmaksızın milletin iradesinin her türlü zorluğu yeneceğini göstermek ve canını düşünmeden tankın önüne atan bir millet. Bu vurgu, bu tema bizleri güçlü yapan, bir yapan en önemli hususlar. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabbim şehitlerimize bizi mahcup etmesin."

Programa Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik’in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.