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Vali Çelik, Emet’te tedavi gören hastaları ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

KÜTAHYA 17.07.2022, 10:38
Vali Çelik, Emet’te tedavi gören hastaları ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastaların sağlık durumu hakkında bilgiler alan Vali Çelik, hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Çelik’e Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan eşlik etti.

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