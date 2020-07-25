Vali Çelik, Emet heyetini kabul etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesinde faaliyet gösteren oda ve kooperatif başkanlarını kabul etti.

Vali Çelik’in makamında gerçekleşen ziyarete, Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Ünal, Emet Şoförler Odası Başkanı Ahmet Kaymak, Emet Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, Emet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Erdoğan, Emet Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abdülkadir Ekmekçioğlu ile Yenice Köyü Muhtarı Akın Gürkan iştirak etti.

Emet’e dair istişarelerde bulunulan ziyarette Vali Çelik, kendisine iletilen öneri ve taleplerin takipçisi olacağını kaydetti.