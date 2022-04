Vali Çelik: “Cevizdere kahramanlarımızı asla unutmayacağız”

Emet Cevizdere Zaferi’nin 100. yıl dönümü sebebiyle Kütahya’da düzenlenen “Emetli Sanatçılar Resim ve El Sanatları” sergisinin açılışına katılan Vali Ali Çelik, Cevizdere kahramanlarını asla unutmayacaklarını ifade etti.

Emet Kaymakamlığı ile Emet Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, 150 eserin yer aldığı sergi Sera AVM’de beğeniye sunuldu.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Kıymetli sanatçılarımızın eserleri devletimizin ve milletimizin ilelebet payidar kalacağına, sonsuzluğuna ilişkin düşülmüş notlardır” dedi.

Düzenlenen etkinliklerin farkındalık oluşturmada, tarihin geleceğe aktarılmasındaki önemine dikkat çeken Vali Çelik, “Vatanımızla, milletimizle hesabı olanlara her zaman gereken cevabı verdik, bundan sonra da aynı kararlılıkla vereceğiz. Yıllardır içimizdeki samimiyet, inanç ve kararlılığımızla tarihin her sayfasına bunu not düşüyor ve altını çiziyoruz. Bu tür etkinlikler bu notların çokluğunu artırıyor” ifadelerini kullandı.

Vali Çelik konuşmasına şu sözlerle devam etti, “Cevizdere Zaferi’mizin mimarı Milli Mücadele kahramanlarımızdan Dr. Fazıl Doğan Bey’e, Gazi Porsuk Ahmet’e, bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ebediyete irtihal eden gazilerimize rahmet, hayatta olanlara şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan sergiyi gezerek bilgi aldı.