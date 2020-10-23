Vali Çelik, Aslanapa’da yapılan yol çalışmalarını inceledi
VALİ ALİ ÇELİK, ASLANAPA’DA YOLLARI İNCELEDİ
Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Çelik, 2020 yılı ’’KÖYDES’’ programında bulunan Bezirgan-Ören köyü yolu sıcak asfalt yapım çalışması, Göynükören köyü devlet yolu bağlantısı ve Çamırdık köyü bağlantı yollarında yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak’tan bilgi aldı. 230 bin TL maliyetli Göynükören köyü devlet yolu bağlantısında sürdürülen silindir ile sıkıştırılmış beton yol çalışmasının ekim ayı içerisinde tamamlanacağını belirten ValiÇelik, ’’Silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının Kütahya’da ikinci kez uygulanıyor. Maliyette önemli ölçüde tasarruf sağlanarak çevre dostu olan yol çalışmasıyla vatandaşa güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanacak’’ dedi.
Çamırdık köyü bağlantı yolunda da incelemelerde bulunan Vali Çelik, altyapı güçlendirme ve onarım çalışmalarının bu yıl içerisinde başlayacağını kaydetti.
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