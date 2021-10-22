Vali Çelik: “Aizanoi Antik Kenti’nin tüm ihtişamı ve görkemiyle gün yüzüne çıkarıldı”

Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nin tüm ihtişamı ve görkemiyle gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Aizanoi Antik Kenti’nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çelik, 125 personelin yoğun şekilde çalıştığı antik kentte kazı çalışmalarının 12 ay kesintisiz sürdürüleceğini, restorasyonun 2022’de başlayacağını kaydetti.

Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti’nde kesintisiz sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, Kütahya Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Dumlupınar Üniversitesinin desteği ve Prof. Dr. Gökhan Coşkun’un bilimsel danışmanlığında sürdürülen kazı, restorasyon ve araştırma çalışmaları hakkında yerinde bilgiler aldı.

“Günbegün görünürlüğü artıyor”

Aizanoi’deki tarihi yapıların günbegün toprak altından çıkarıldıkça antik kentin görünürlüğünün arttığını ve bundan büyük heyecan duyduğunu ifade eden Vali Çelik, çalışmaların özenle ve hızla ilerlediğini belirtti.

Tapınağın anıtsal kapısındaki kazı çalışmasının tamamlandığını, yapının kış mevsiminde zarar görmemesi için üzerinin örtülerek koruma altına alınacağını söyleyen Vali Çelik, anıtsal kapı ve dünyada benzeri olmayan antik tiyatro-stadyum kompleksinde restorasyon çalışmalarına 2022 yılında başlanacağını söyledi.

“Önceliğimiz anıtsal kapıyı tüm görkemiyle ayağa kaldırmak”

Agora ve anıtsal kapı alanında yapılan kazılarda Zeus Tapınağı’na giriş kapısı olan anıtsal yapıya ait frizler, sütunlar, kaideler ve başlıklar açığa çıkarıldığını aktaran Vali Çelik, “Önceliğimiz, Roma döneminin muhteşem mimari eseri olan bu yapıyı o günkü görkemiyle ayağa kaldırmak. Proje çalışmamızı hızlı bir şekilde tamamlayarak en kısa sürede ihalesine çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

“Aizanoi’nin kalbi Agorayı toprak altından çıkarıyoruz”

Roma döneminde çarşı ve pazar olarak kullanılan, Aizanoi Antik Kenti’nin kalbi agorada hummalı çalışmaların sürdüğünü, mimari blokların kaldırıldığını söyleyen Vali Çelik, “Kentin ticari ve şehir merkezini temsil eden agorası açığa çıkarılacak ve agorayla bir bütün olan tapınağın anıtsal giriş kapısı propylon restorasyona hazır hale getirilecek” ifadelerini kullandı.

2 No’lu tarihi Roma köprüsünün restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini paylaşan Vali Çelik, köprünün son durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

3 No’lu tarihi Roma köprüsünde devam eden kazı çalışmaları hakkında da bilgiler alan Vali Çelik, köprünün ayağa kaldırılması için proje çalışmasına başlanacağını kaydetti. Vali Çelik, Penkalas Çayı Projesi kapsamında Devlet Su İşlerince yürütülen regülatör çalışmasının ise kasım ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

“7 adet heykel parçası bulundu”

Penkalas Çayı boyunca antik rıhtım duvarlarının açığa çıkarılıp restorasyonunun yapılması ve derenin su tutması için yapılan kazı çalışmalarında 7 adet heykel parçası bulunduğunu aktaran Vali Çelik, “Yapılan kazılarda 4 kapılı mezar taşı, biri Nike, biri Hygieia, biri Apollon olmak üzere 7 adet heykel parçası, büyük boyutlarda bir heykele ait ayak parçası, sütun kaideleri ve başlıkları açığa çıkarıldı. Çalışmalar özenle ve büyük bir gayretle ilerliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Ali Çelik’e Çavdarhisar Kaymakam Vekili Ömer Sirkeci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Müze Müdürü Seher Altunkaynak Duğan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Başkan Yardımcısı Kutyar Özer ile kurul üyeleri eşlik etti.