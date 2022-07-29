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Vali Çelik, “Aizanoi Antik Kenti’mizi harabe görüntülerden kurtarıyoruz”

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’ni harabe görüntülerden kurtaracaklarını ifade etti.

KÜTAHYA 29.07.2022, 10:13
Vali Çelik, “Aizanoi Antik Kenti’mizi harabe görüntülerden kurtarıyoruz”

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’ni harabe görüntülerden kurtaracaklarını ifade etti.

Zeus Tapınağı’nın karşısında yer alan tarihi konakların restorasyon çalışmalarıyla eski güzelliğine kavuşmaya başladığını söyleyen Vali Çelik,” Proje tamamlandığında bu tarihi konaklar; kazı deneyimleme evi, çini ve seramik, hediyelik eşya tasarım, tekstil atölyeleri ve antik kafe olarak hizmete sunulacak” dedi.

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