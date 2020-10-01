Vali Çelik: “Ahmet Yakupoğlu’nu gelecek kuşaklar tanımalı”

Dünyaca ünlü Kütahyalı Ressam, Neyzen ve Minyatürist Ahmet Yakupoğlu’nun doğumunun 100. yılı ve vefatının 4. yılı sebebiyle Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu” törenle başladı.

DPÜ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun açılış törenine, Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, sanatçılar ve akademisyenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti, Ahmet Yakupoğlu’nun hayat hikayesi ve DPÜ’nün vefa örneklerinin sunumuyla devam etti.

Sempozyumun açış konuşmasını GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin yaptı. Mercin’in ardından katılımcılara seslenen DPÜ Rektörü Kazım Uysal, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ile Belediye Başkanı Alim Işık, Ahmet Yakupoğlu’nun kişiliği, sanatı ve Kütahya’ya katkılarını paylaştılar.

Sempozyuma telekonferansla canlı bağlanan Ahmet Yakupoğlu’nun manevi kızı Havva Sökmener, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ali Çelik, Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenen sempozyumun açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

“Ahmet Yakupoğlu müstesna bir şahsiyet”

Sanatın birçok alanında adından söz ettiren Ahmet Yakupoğlu’nun nevi şahsına münhasır bir isim olduğundan söz eden Vali Çelik, “Ahmet Yakupoğlu, sanatı kadar kişiliğiyle de övgüyle anılan bir isim. Hayat hikayesinin sunulduğu videoda fahri doktora unvanı alırken gösterdiği lisan-ı haliyle onu hiç görmememize ve ona hiç temas etmememize rağmen tevazuuna hep birlikte şahit olduk” dedi.

“Kütahya’mız adına büyük bir kazanç”

Sempozyumun Kütahya adına büyük bir kazanç olduğunu sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken Vali Çelik, “3 gün sürecek bir sempozyum. Onlarca oturum var. Hem sanatsal hem akademik hem de felsefesi ve değerleri üzerine çalışma yapılacak. Bu büyük bir kazanç ve büyük bir sevinç şehrimiz adına. Sürdürülebilirliği sağlamak, sonsuza kadar devam edecek bir görev, sorumluluk ve kararlılık” ifadelerini kullandı.

“Kişiliği ve sanatıyla iz bıraktı”

Ahmet Yakupoğlu’nun anısına düzenlenen anma programının 1 Ekim Dünya Çocuk Günü ile Yaşlılar Günü’ne tevafuk etmesinin hayatın kısa bir özeti olduğunu ifade eden Vali Çelik, hayatta iz bırakabilmenin önemine değindi. Kişiliği ve sanatıyla Ahmet Yakupoğlu’nun bunu en güzel şekilde başardığını söyleyen Çelik, “Ahmet Yakupoğlu’nun adı eserleriyle sonsuza dek yaşayacak” dedi.

“Bize sorumluluğumuzu hatırlatıyor”

Ahmet Yakupoğlu’nun eserlerinin kişiye çevre bilinci yönünde bir sorumluluk yüklediğinin altını çizen Vali Ali Çelik, “Bazen dünyanın, yaşamın ve teknolojinin hızını yönetirken yaşadığımız coğrafyaya, yaşadığımız şehre olan zararlarımızı fark edemiyoruz. Ahmet Yakupoğlu’nun eserlerini incelediğimde Kütahya’da gördüğü manzarayı o anda dondurmak ve sonsuza kadar var olması için kendisine misyon, bize de sorumluluk yüklediğini hissettim. Bizler de sorumluluğumuz gereği üzerimize düşeni yapma gayretinde olacağız” şeklinde konuştu.

Sempozyumun sürdürülebilirliğinin sağlanmasında üniversitelerin üstlendiği sorumluluğun öneminden söz eden Vali Çelik, “Üniversitemiz Ahmet Yakupoğlu gibi bir değerin gelecek nesillere aktarılması hususunda önemli görevler üstleniyor. Umarım ki her üniversitemizin gösterdiği çaba artarak devam edecek. Bu değerin gelecek nesillere aktarılması için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte bu amaçla çaba gösteren ve aramızda olmayan kişileri de saygıyla anıyorum” diye konuştu.

“Şehri değerli kılan yetiştirdiği isimlerdir”

Şehri kıymetli kılan değerlerin o şehrin yetiştirdiği isimler olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Bir insanı tanımlarken fiziksel görünümü ya da cinsiyetinden söz eder, sıfatlar buluruz ancak şehirleri tanımlarken sıfatlar yetersiz kalıyor. Bu yüzden belki de Kütahya’yı tanımlarken Ahmet Yakupoğlu, Hisarlı Ahmet, Ahmet Uluçay, Abdullah Taktak, Mustafa Kalyon demek gerekiyor. Şehre anlam katan ve geçmişini ifade eden insanlarla o şehri tanımlamak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Törenin sonunda sempozyuma katkı sunan kurum ve kuruluşlara plaket sunuldu. Ardından da protokol üyeleri Ahmet Yakupoğlu’nun tablolarının reprodüksiyon yoluyla hazırlanmış eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.