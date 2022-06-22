banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Türk robotu ‘TARQAN’ dünyaya açılıyor
Türk robotu ‘TARQAN’ dünyaya açılıyor
Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran 2022
Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran 2022
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda

Vali Çelik, 8 yaşındaki Sevde Elizan Gökçe’yi makamında misafir etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, kendisine sosyal medyadan ulaşarak vali olmak istediğini söyleyen 8 yaşındaki Sevde Elizan Gökçe’yi makamında misafir etti.

KÜTAHYA 22.06.2022, 14:22
Vali Çelik, 8 yaşındaki Sevde Elizan Gökçe’yi makamında misafir etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, kendisine sosyal medyadan ulaşarak vali olmak istediğini söyleyen 8 yaşındaki Sevde Elizan Gökçe’yi makamında misafir etti.

Sevde Elizan, Vali Çelik’in “Neden Vali olmak istiyorsun?” sorusuna, “İnsanlara, yaşlılara, çevreye, hayvanlara faydalı olmak için” yanıtını verdi.

Minik öğrenciyi ve ailesini tebrik eden Vali Çelik; istek, kararlılık, azim ve çok çalışarak birçok hedefine ulaşabileceğini söyledi.

Yorumlar (0)
27°
açık