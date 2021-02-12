Vali Çelik: "24 saat yanınızda ve emrinizdeyim"

Kütahya Kızılay heyeti, Vali Ali Çelik’i ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette; Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, Kızılay Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu ile ilçe koordinatörleri Ali Okumuş, Zeki Öztürk, İbrahim Tokyay, Musa Kazak, Tuğba Üzülmez, Mustafa Şen, Ali Ceylan, Özkan Rahmi Atak ve H. İbrahim Karahan yer aldı.

Kabullerinden ve desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik’e teşekkür eden Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, Kızılay’ın Kütahya’daki çalışmalarını anlattı.

Kızılay’ın özellikle salgının başından itibaren yürütmüş olduğu çalışmaları takdirle karşıladığını ifade eden Vali Ali Çelik, “İnsanlara faydalı olma duygusunun güçlü olması gerekiyor. Bu yönüyle Kızılay güzel bir örnek. ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla yaptığınız faaliyetler insanları yardımlaşmanın bir parçası haline getirme ve iyiliğe teşvik etmede birer araç. 24 saat yanınızda ve emrinizdeyiz. Zor dönemlerden geçiyoruz. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Birbirine güvenen ve destek olan toplumların akıbeti hayırdır. Herkesin bir ve güçlü olduğu bir ülkeye doğru inşallah hep beraber yürürüz” diye konuştu.