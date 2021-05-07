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Vali Ali Çelik’ten Dumlupınar ilçesine ziyaret

Kütahya Valisi Ali Çelik, ihtiyaçları tespit etmek ve çözüm üretmek üzere Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.

KÜTAHYA 07.05.2021, 20:22
Vali Ali Çelik’ten Dumlupınar ilçesine ziyaret

Kütahya Valisi Ali Çelik, ihtiyaçları tespit etmek ve çözüm üretmek üzere Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.

Kızılca-Selkisaray arası yol çalışmasını inceleyen Vali Çelik, sıkıştırılmış beton alımı ve nakliye ihalesinin tamamlandığını, çalışmaların Özel İdare imkânlarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

’’Şehitlikte kazı çalışmaları tamamlandı’’

Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’nde incelemelerde bulunan Vali Çelik, yaptığı açıklamada, ’’ Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı çalışmaları sona erdi. Şehitlik ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı’’ dedi.

Dumlupınar ziyaretinde Kızılcaköy Göleti’nde de incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, bölgede hayata geçirilmesi planlanan B Tipi Mesire Alanı projesi hakkında Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak’tan bilgiler aldı.
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