Vali Ali Çelik, yolları inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla yapımı devam eden Kumarı Mahallesi Pullar Köyü-Yaylababa Köyü yol ayrımında inceleme yaptı.

11,9 kilometre uzunluğundaki yolun 6,9 kilometresi sıcak asfalt, 3 kilometresi de altyapı güçlendirme, onarım ve güzergah değişikliği yapıldığını söyleyen Vali Çelik, yolun 2022’de tamamlanacağını söyledi.