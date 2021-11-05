Vali Ali Çelik, Türkiye üçüncüsü Yasin Anıl Demirkol’u ağırladı

Vali Ali Çelik, babasının arkadaşı şehit Uzman Jandarma Suat Yalçın’ı konu alan kompozisyonuyla Türkiye 3’üncüsü olan Yasin Anıl Demirkol ile ailesini misafir etti. Yasin Anıl ile ailesini tebrik eden Vali Çelik, baba Hüseyin Demirkol’u da telefonla arayarak teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen kompozisyon yarışmasında Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencisi Yasin Anıl, Türkiye 3’üncüsü oldu.

Vali Çelik’in makamında gerçekleşen ziyarette; Yasin Anıl’a annesi Asiye Demirkol, kız kardeşi Rabia Sude Demirkol ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Fatma Uz ile sınıf öğretmeni İbrahim Çınar eşlik etti.

Yarışmada derece alan Ölümsüzlüğün Hikâyesi başlıklı kompozisyonu okuyan Vali Ali Çelik, Yasin Anıl’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Demirkol ailesini de tebrik eden Vali Çelik, Yasin Anıl’ın asker olan babası Hüseyin Demirkol’u da telefonla aradı. “Böyle bir evlat yetiştirdiniz için teşekkür ediyorum” diyen Vali Çelik, “Size de görevlerinizde başarılar diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin” dedi.