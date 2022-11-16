Vali Ali Çelik: “Simav’ın hemşehrisi olmak büyük bir onur”

Simav Belediyesi meclis üyelerinin aldığı karar doğrultusunda hazırlanan “Fahri Hemşehrilik Beratı”, Kütahya Valisi Ali Çelik’e takdim edildi.

Simav’ın hemşehrisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Niyet hayır, akıbet hayır düşüncesiyle çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Rabbim, hep birlikte Simav’ımıza, Kütahya’mıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.(EFE-)