Vali Ali Çelik: "Sel bölgesinde yaralar sarılıyor"

Çalışmaları hızlandırmak ve koordine etmek üzere Kastamonu’nun Küre ilçesinde görevlendirilen Vali Ali Çelik afet bölgesindeki yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sel bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyip çalışmaları yakından takip eden Vali Ali Çelik, selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgedeki incelemelerinin ardından Küre Kaymakamlığına geçen Vali Çelik, burada koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Vali Çelik’in bölgedeki çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldığı toplantıda yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Sel felaketi nedeniyle yolların hasar gördüğü, köprülerin yıkıldığı Karadonu Köyü ve mahalleler için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Vali Çelik, yıkılan 5 köprü nedeniyle ulaşım kesilen yerleşim yerlerine karayoluyla ulaşım sağladıklarını söyledi.

Küre’de örnek bir mücadele verildiğini söyleyen Vali Ali Çelik, “Devletimizin tüm kurumları, gönüllüler ve Küreli vatandaşlarımızla sahadayız. Hayatın en kısa sürede normale dönmesi için omuz omuza, topyekûn mücadele veriyoruz. Yaralarımızı el birliğiyle iyileştireceğiz” dedi.