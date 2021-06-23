Vali Ali Çelik: "Şehirde ne varsa, köyde de olacak"

Kütahya Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisinin 2021 yılı 1. Olağan Toplantısı açılışı, Kütahya Valisi Ali Çelik’in katılımıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya; Vali Çelik’in yanı sıra Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koya, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Uysal ile muhtarlar katıldı.

KÖYDES programlarının uygulanması ve köylerin altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların ciddi bir eş güdüm ve uyum içinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Vali Ali Çelik, devletin tüm imkânlarının köylerdeki sorunların çözümü, eksikliklerin giderilmesi için seferber edildiğini söyledi.

546 köyün büyük kısmında sorunların çözüldüğünü, eksiklerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Şehirde ne varsa köyde de olacak’ anlayışıyla, altyapı, ulaşım, kanalizasyon, içme suyu projelerinde ciddi bir mesafe kat edildi. Bu yıl yapılacak çalışmalarla birlikte 900 km’lik BSK (sıcak asfalt) grup yol ağı tamamlanmış olacak. Toplam yol ağının üçte birinin karayolları standartlarında olması memnuniyet verici” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, yol ve içme suyu çalışmaları hakkında bilgiler verdi, grup köy yollarının 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Pandemiye rağmen hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini aktaran Yılmaz, “Birlik ve beraberlik içerisinde, bölgecilik anlayışı dışında çalışmalar yaptık. Pandemi sebebiyle aksamalar oldu; ama devletimiz özel idare gelirlerinden bir kuruş kasmadı” dedi.