Vali Ali Çelik: "Projelerimiz tamamlandığında Dumlupınar’ımız için büyük kazanım olacak"

Vali Ali Çelik, Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yapımına başlanan Dumlupınar Şehitliği Seyir Terası, Savaş Alanı Tanıtım Merkezi, Dumlupınar Diorama Müzesi ve Gençlik Merkezi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için gayret gösterildiğini belirten Vali Çelik, “Kurtuluş Savaşı’mızı zafere taşıyan Başkomutan Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı topraklarımızın hak ettiği görünüme kavuşması için el birliğiyle çalışıyoruz. Projelerimiz tamamlandığında Dumlupınar’ımız için büyük kazanım olacak” dedi.

İncelemelerde Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak da hazır bulundu.