Vali Ali Çelik: "Kütahya il genelinde 338 bin 902 doz aşı uygulandı"

Kütahya’da birinci ve ikinci doz aşı miktarı 338 bin 902’ye ulaştı. Vali Ali Çelik, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 218 bin 619 birinci doz, 120 bin 283 ikinci doz aşı yapıldığını söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kovid-19 aşı polikliniğini ziyaret etti. Aşı çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çelik, aşı olmak için polikliniğe gelen vatandaşlarla da görüşüp duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Aşıya olan ilgiden memnun olduklarını kaydeden Vali Çelik, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 218 bin 619 birinci doz, 120 bin 283 ikinci doz olmak üzere toplam 338 bin 902 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını söyledi.

Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet eden Vali Çelik, aşılama ve tedbirlerle eski günlere dönüleceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına emek ve özverilerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Çelik, Babalar Günü’nü de tebrik edip çeşitli hediyeler verdi.

Vali Çelik’e İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan eşlik etti.