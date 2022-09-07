Kütahya’nın Simav ve Tavşanlı ilçelerini ziyaret eden Vali Ali Çelik, "Köylerimizde çok büyük eksiklerimiz yok. İletilen ihtiyaç ve talepleri de Devletimizin imkanları dahilinde el birliğiyle yerine getirme gayretinde olacağız" dedi.

Simav Dağardı ve Tavşanlı Balıköy bölgesindeki 38 köyün muhtarlarıyla ve köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Ali Çelik, talepleri dinledi. Köylerin ihtiyaçlarını dinleyip çözüm önerilerini köy muhtarları ve vatandaşlarla istişare eden Vali Çelik, devletin imkanları dahilinde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Vali Ali Çelik, Sudöşeği ve Aşağıdolaylar köylerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Sudöşeği köyünün gençleri ve çocukları, Vali Ali Çelik’i ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Çocuklarla ve gençlerle bir süre sohbet eden Vali Ali Çelik, daha sonra köyün kadınlarıyla bir araya gelerek taleplerini ve önerilerini dinledi.

Simav programını Gılmanlar köyü ile sürdüren Vali Çelik, köyde yapımı tamamlanan basketbol sahası ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi, bilgiler aldı.

Vali Çelik, incelemelerinin ardından köy halkının talep ve önerilerini dinledi.

Simav’daki inceleme, ziyaret ve istişare toplantılarını tamamlayan Vali Ali Çelik’in gün içerisindeki son durağı Tavşanlı Balıköy beldesi oldu. Balıköy beldesi sakinlerinin talep, istek ve önerilerini dinleyip not alan Vali Çelik, misafirperverlikleri için teşekkür etti.