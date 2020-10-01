Vali Ali Çelik, Covid-19 tedbirlerini denetledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Covid-19 tedbirleri kapsamında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Vali Ali Çelik, vatandaşın en yoğun bulunduğu bölgelerden biri olan Ulu Cami çevresinde Covid-19 denetimlerinin uygulanıp uygulanmadığını yerinde inceledi. Lokanta, çay ocağı ile diğer iş yerlerini ziyaret eden Vali Çelik, Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak kurallara uyan iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

İnceleme ziyareti esnasında sokakta gördüğü vatandaşları da bilgilendirmeyi ihmal etmeyen Vali Ali Çelik, maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı. Salgın riskinin sürdüğünü kaydeden ve tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini belirten Çelik, salgınının yayılmasını önlemek için Kütahyalılardan kalabalık ortamlarda bulunmamalarını, mümkünse misafir kabul etmemelerini istedi.

Vali Çelik’e İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti.