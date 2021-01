Vali Ali Çelik: "Basın, önemli bir kamu görevini ifa ediyor"

Kütahya Valisi Ali Çelik, basının, kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir kamu görevini ifa ettiğini bildirdi.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe’yi ziyaret eden Çelik, basın mensuplarının sorumluluk ve meslek etik ilkelerinin öneminin her geçen gün arttığını ifade etti.

Kütahya basınını başarılı bulduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, "Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan basın-yayın kuruluşlarımızda; toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi yerine getiren ve fedakarca çalışan basın mensuplarımızın, her ortamda çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine ve açık toplum hedefine ulaşılmasına değerli katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. İletişim teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte bugün, insanlar, tüm dünyadaki gelişmelere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş, basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Dolayısıyla basın çalışanlarının sorumluluğu ve meslek etik ilkelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.