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Vali Ali Çelik: Aslanapa için elimden gelen desteği vereceğim
Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel’i makamında ziyaret etti.
KÜTAHYA 25.12.2020, 09:01
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Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel’i makamında ziyaret etti.
İlçede tamamlanan, yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler alan Vali Çelik, Aslanapa’da yapılması gereken tüm çalışmalara elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Gürel, Vali Ali Çelik’e teşekkür etti.Vali Çelik ziyaretin ardından Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, TOKİ ile canlı hayvan pazarı yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.
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