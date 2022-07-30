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Vali Ali Çelik, Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde

Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamalarının yapılacağı Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA 30.07.2022, 15:24
Vali Ali Çelik, Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde

Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamalarının yapılacağı Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, Türk milletinin varoluş destanını yazdığı kurtuluşun şehri Kütahya’da, Büyük Zafer’in 100. yılının büyük bir coşku ve gururla kutlanacağını söyledi.

Vali Ali Çelik’e, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve ilgili yetkililer eşlik etti.

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