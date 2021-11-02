Vali Ali Çelik: "7 ayda 4 bin çocuğumuza ulaştık"

Kütahya Valiliği tarafından dezavantajlı çocukların yüzünü güldürmek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için hayata geçirilen Türkiye’nin ilk Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı, 7 ayda 4 bin çocuğa ulaştı. 81 il hedefiyle hayata geçirilen projeye TRT Çocuk’tan da destek geldi. Etkinliklerde sevilen TRT Çocuk’un sevilen çizgi film karakterlerinin maskotları ve TRT Çocuk dergisi de çocuklarla buluşacak.

Kütahya İl Özel İdaresi ve PTT Anonim Lojistik A.Ş. destekleriyle çocuklara özel hazırlanan Kütahya Valiliği Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı, 7 ayda 4 bin çocuğun yüzünü güldürdü.

Kütahya Valiliği Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı’na TRT Çocuk’tan da destek geldi. TRT Çocuk kanalının sevilen programı “Haberin Olsun”da izleyiciye tanıtılan mobil tır TRT ekranlarından çocukların evine konuk olmaya devam edecek. Düzenlenecek etkinliklerde TRT Çocuk’un sevilen çizgi film karakterlerinin maskotları ve TRT Çocuk dergisi de çocuklarla buluşacak.

Mobil tırın 7 ayda 4 bin çocuğun ayağına gittiğini söyleyen Vali Ali Çelik, “81 ilimizin tamamını hedeflediğimiz bu yolculukta çocuklarımızın hayallerine, umutlarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Destek olan, değer katan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’ın rehberliğinde 81 ili dolaşacak mobil tırda çocukların birbirinden eğlenceli oyunlarla, iletişim, motivasyon, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Mobil tırda eğitimin eğlenceli yanıyla tanışan ve gün boyu gün boyu devam eden etkinliklerle eğlenerek öğrenen çocuklara günün sonunda ahşap kalemlik, ahşap tetris ve çeşitli hediyeler veriliyor.